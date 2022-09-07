Фото: администрация Губкинского

В Губкинском пройдет акция по сбору макулатуры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инициаторами мероприятия стали сами жители.

- Акция состоится в рамках экологического проекта «Чистый Ямал». Прошлый сбор проходил весной - удалось собрать более двух тонн бумаги и картона, - добавили в мэрии.

Кстати, больше всего макулатуры привез детский сад «Солнышко». Общими усилиями малыши и родители собрали 300 килограммов.

Предстоящий сбор назначен на 10 сентября. Он пройдем с 12:00 до 14:00 на территории филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Принести можно ненужные газеты, журналы, тетради и книги, картон и бумагу. Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки, мешки.