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Общество7 сентября 2022 2:00

В Губкинском пройдет акция по сбору макулатуры

Принять участие могут все желающие
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском пройдет акция по сбору макулатуры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инициаторами мероприятия стали сами жители.

- Акция состоится в рамках экологического проекта «Чистый Ямал». Прошлый сбор проходил весной - удалось собрать более двух тонн бумаги и картона, - добавили в мэрии.

Кстати, больше всего макулатуры привез детский сад «Солнышко». Общими усилиями малыши и родители собрали 300 килограммов.

Предстоящий сбор назначен на 10 сентября. Он пройдем с 12:00 до 14:00 на территории филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Принести можно ненужные газеты, журналы, тетради и книги, картон и бумагу. Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки, мешки.