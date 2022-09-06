В детсадах Лабытнанги и Ноябрьска открылись группы выходного дня и круглосуточного пребывания детей

В детсадах Ямала открылись группы выходного дня и круглосуточного пребывания детей Фото: Ольга Крыльцова

После многочисленных просьб родителей сразу в двух городах Ямала изменилось расписание работы детских садов. Речь идет об открытии группы выходного дня в Ноябрьске и группы круглосуточного пребывания детей Лабытнанги.

А началось все с того, что на личный прием к спикеру Заксобрания ЯНАО Сергею Ямкину пришла мама дошкольника. Женщина сетовала, что из-за сменного графика работы не может вовремя забирать ребенка из детского сада, а в выходные вынуждена пользоваться услугами няни или обращаться за помощью к знакомым.

Далее проведенный мониторинг показал, что этот вопрос актуален для родителей многих дошколят.

И вот сегодня, 6 сентября, в лабытнангском детском саду «Едэйко» торжественно открылась группа круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет. Теперь родители могут оставить малышей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 19:00 субботы.

Обоснованием для посещения группы станет справка с места работы родителей о ненормируемом рабочем дне. Ежемесячная плата за данную услугу составляет чуть более 3 тысяч рублей.

А 3 сентября на базе ноябрьского детского сада «Сказка» открылась группа выходного дня. Дополнительная услуга также появилась после обращения молодой мамы к депутату.

Оставить ребенка под присмотром воспитателей можно в выходные дни с 9:00 до 12:00. Время посещения родители определяют самостоятельно.