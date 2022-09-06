В день окончания Второй мировой войны в Муравленко открыли обновленный сквер Победы

Фото: Правительство ЯНАО

В Муравленко открыли новый сквер Победы, за благоустройство которого в прошлом году проголосовали сами жители. Мероприятие приурочили к 77-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Территорию нового сквера выложили гранитным камнем, а по периметру установили на постаментах демилитаризованную технику военных лет: систему залпового огня «Катюша», легендарную полуторку, дивизионную пушку ЗИС-3 и танк Т-34. Все музейные экспонаты искали в разных регионах России. Центром сквера Победы стал бронзовый монумент Воину-Освободителю с барельефом «Вечный огонь». По левую и правую стороны от памятника на гранитных стенах изображены фотографии героев войны. Все они - родственники сегодняшних жителей города.

Фото: Правительство ЯНАО

- Этот сквер - не просто символ Победы. Это место личной памяти по родным и близким, погибшим в годы войны. Теперь у горожан есть место, где можно и должно в минуту молчания склонить голову перед павшими воинами и отдать честь героям-победителям. Уверена, сквер станет знаковым место для многих поколений горожан, - сказала глава города Елена Молдован.

Напоминаем, что в августе этого года сквер Победы посетил губернатор Дмитрий Артюхов. Он поддержал желание юнармейцев открыть в здании бывшего ЗАГСа центр патриотического воспитания «Патриот». Помещение находится рядом с обновленным сквером. Его капитально отремонтируют, оборудуют обучающие кабинеты и выставочные залы.