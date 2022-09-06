Количество инициатив, поданных жителями в рамках проект «Уютный Ямал», выросло вдвое

Фото: Правительство ЯНАО

В городах и районах Ямала завершились общественные презентации инициатив, выдвинутых жителями в рамках проекта «Уютный Ямал». В этом году северяне внесли 658 предложений, что это в два раза больше, чем в прошлом.

После общественных обсуждений и экспертной оценки на голосование представят 191 инициативу. Наибольшее количество идей, попавших в шорт-лист проекта, оказалось в Губкинском - 45 инициатив и Ямальском районе - 28.

Большинство предложений касалось благоустройства территорий, установки арт-объектов, создания молодежных пространств, проведения на территории муниципалитетов различных фестивалей и спортивных мероприятий.

Так, предприниматель из Салехарда Василий Моргунов предложил расширить возможности «Горка-парка» и сделать центр отдыха всесезонным, а также открыть площадки для активного отдыха вдоль всей территории городского пляжа реки Полябта.

- Мы считаем, что необходимо продолжить развитие спортивного направления территории центра «Горка-парк», создав функциональную площадку для отдыха и занятий спортом в любое время года. Нужно создавать больше «точек притяжения». Я искренне надеюсь, что земляки поддержат идею, и она придется им по душе, - сказал Василий Моргунов.

Выбор проектов, которые будут реализованы в 2023 году, пройдет путем голосования с 9 по 11 сентября на платформе «Живем на Севере» во вкладке «Уютный Ямал».