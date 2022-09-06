Как ямальцам обезопасить себя перед походом в лес за дикоросами

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Жители городов ЯНАО продолжают собирать урожай не только на дачах, но и в лесу. Совместно с экспертами МТС мы подготовили материал о том, как современные сервисы могут помочь любителям тихой охоты сделать поход за грибами и ягодами безопасным и комфортным.

Перед походом в лес

Даже если вы отправляетесь на прогулку или «грибную охоту» совсем ненадолго, обязательно нужно взять с собой заряженный мобильный телефон. Перед выходом проконтролируйте, чтобы на счете был «плюс». Еще одна мелочь, которая также поможет в поисках, - это свисток. Есть общепринятый сигнал бедствия - три коротких сигнала. Люди, которые вас будут искать, услышат эти звуки. Свисток слышен на 100 метров. А вот кричать и звать на помощь не стоит: голос по пересеченной местности не пробьется даже на 10 метров.

Перед уходом обязательно предупредите родственников или соседей, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. А надеть лучше что-нибудь яркое. Камуфляжная одежда - худший вариант для похода в лес.

Во время нахождения в тайге

Связь - это самое важное в северном лесу. По телефону можно объяснить человеку, как подать сигнал и даже оперативно вывести потерявшегося из леса. Главное - экономьте батарею. Геолокация, мобильный интернет и яркая подсветка экрана достаточно быстро «съедают» заряд аккумулятора. Шансы найти человека, если у него работает телефон, существенно выше. Базовая станция вычислит координаты, сузив радиус поиска до 500 метров. Поэтому надо держать телефон в сухом и теплом месте, чтобы он не промок. Нельзя постоянно звонить родственникам и друзьям, так как можно остаться без зарядки.

Еще один способ подстраховать себя или близких на экстренный случай - заранее установить на смартфоне приложение МТС Поиск. Сервис позволяет найти телефон другого абонента, независимо от того, какому оператору принадлежит его номер. Включать геолокацию на смартфоне не потребуется - МТС Поиск позволяет мгновенно определить точную геопозицию мобильного телефона «потеряшки», уведомляет о перемещениях и дает доступ к информации о балансе и заряде батареи. Поиск осуществляется по GSM-радару, поэтому использование услуги возможно только в зоне покрытия мобильной сети МТС, и только при включённом телефоне. К сервису можно подключить для проверки от 3 до 15 номеров.

Фото: ru.freepik.com

Если вы заблудились или получили травму - звоните на номер 112 и расскажите о случившемся. Ещё один способ сообщить о бедствии в лесу — позвонить по телефону Главного управления МЧС России по ЯНАО 8 (34922) 2-39-99. При нулевом балансе на телефоне вам поможет услуга «Лимит». Вы можете продолжать совершать звонки, отправлять сообщения, пользоваться интернетом и другими сервисами от МТС, пока баланс вашего счета не достигнет кредитного лимита.

Если есть возможность - идите вдоль линии электропередач, она всегда приведет вас к дороге, или идите на шум машин. Но если вы повредили ногу, лучше оставаться на месте, иначе можно уйти глубже в лес, что затруднит поиски.

А самое главное - заранее готовьтесь к походу в лес и не пренебрегайте рекомендациями, даже если вам кажется, что хорошо знаете лес, как свои пять пальцев.