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Происшествия6 сентября 2022 10:51

Еще один ямалец стал жертвой мошенников, предлагающих интим услуги

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Еще один ямалец стал жертвой мошенников, предлагающих интим услуги

Еще один ямалец стал жертвой мошенников, предлагающих интим услуги

Фото: Вера Зенина

Еще один ямалец стал жертвой мошенников, выбравших для обмана схему с оказанием интим услуг. Ранее на уловки аферистов попался житель Нового Уренгоя, а теперь без денег и удовольствия остался мужчина из Ноябрьска.

- Заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. Во время телефонного разговора ему было предложено оплатить полностью все сумму, а также различные страховые взносы, переведя деньги на указанный счет. Когда мужчина перечислил сбережения, ему сообщили, что оплата прошла неверно и теперь необходимо произвести платеж разовым переводом, что он и сделал, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге потерпевший перевел мошенникам 49 тысяч рублей, а девушка, разумеется так и не приехала.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.