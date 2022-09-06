Еще один ямалец стал жертвой мошенников, предлагающих интим услуги Фото: Вера Зенина

Еще один ямалец стал жертвой мошенников, выбравших для обмана схему с оказанием интим услуг. Ранее на уловки аферистов попался житель Нового Уренгоя, а теперь без денег и удовольствия остался мужчина из Ноябрьска.

- Заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. Во время телефонного разговора ему было предложено оплатить полностью все сумму, а также различные страховые взносы, переведя деньги на указанный счет. Когда мужчина перечислил сбережения, ему сообщили, что оплата прошла неверно и теперь необходимо произвести платеж разовым переводом, что он и сделал, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге потерпевший перевел мошенникам 49 тысяч рублей, а девушка, разумеется так и не приехала.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.