На Ямале расселено порядка 170 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается активное расселение аварийного жилья. В настоящее время из домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, переселены уже 11 555 северян, что превышает целевой федеральный показатель, установленный для региона.

Отметим, что расселение идет в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

С 2019 года площадь расселенного аварийного жилфонда по данной программе составила 168 770 квадратных метров. А согласно установленному федеральным проектом целевому показателю, до конца 2022 года необходимо переселить 9 220 человек. В планах округа - увеличить эту цифру до 13 тысяч человек.

Таким образом, в следующем году на Ямале полностью расселят аварийное жилье, признанное непригодным до 2017 года, и приступят к расселению по новой программе.

- Федеральным проектом предусмотрено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Однако, для увеличения темпов расселения и ликвидации непригодного жилого фонда, на Ямале разработали окружную комплексную программу, чтобы охватить и дома, признанные аварийными уже после 2017 года, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Благодаря двум программам, с 2019 года расселено 425 500 квадратных метров непригодного жилья или 27 720 ямальцев.