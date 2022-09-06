Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 сентября 2022 года: заразились 116 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 116 человек. С начала периода количество заболевших достигло 140 886.

При этом в больницы региона госпитализировано шесть человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 38 500 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 203. Всего в стране зарегистрировано 19 809 613 случаев. Излечились от коронавируса 46 304 человека, скончались - 95.