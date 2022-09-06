Ради бесплатной дозы жительница Муравленко пускала к себе в квартиру наркоманов Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в содержании наркопритона. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на злополучную квартиру оперативники наткнулись во время розыска лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

- Полицейские выяснили, что женщина около года предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. За это она получала вознаграждение в виде разовых доз, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на северянку завели уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до четырех лет лишения свободы.