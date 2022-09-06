Фельдшеры скорой помощи из Лабытнанги приняли роды на паромной переправе

Фото: Юлия Чудинова

Пару дней назад на переправе между Салехардом и Лабытнанги родился малыш. Как сообщает «Север-Пресс», ранним утром 4 сентября фельдшеры Сергей Кисельков и Георгий Захаркин, а также водитель Евгений Глебов везли беременную пациентку в окружную столицу, но, когда машина «скорой» въехала на паром, женщина неожиданно заявила, что начала рожать.

- При осмотре увидели, что уже отошли воды, пошла головка. Как-то все машинально получилось. Уже когда начали съезжать с парома, все закипело, времени ехать в больницу не было, - рассказал Сергей Кисельков.

Фото: Юлия Чудинова

Несмотря на то, что это были первые роды для каждого члена бригады, медики повели себя как настоящие профессионалы. Они благополучно приняли малыша, перерезали пуповину и передали его маме, а затем - отвезли обоих в больницу для планового осмотра.

Сейчас мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Напоминаем, что жительницы Лабытнанги вынуждены ездить рожать в Салехард из-за закрытия на ремонт профильного отделения городской больницы. Ориентировочный срок окончания ремонта - I квартал 2023 года.