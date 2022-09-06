В Лабытнанги нерадивый отец задолжал дочери более миллиона рублей по алиментам Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги осудили 46-летнего местного жителя, задолжавшего своей дочери более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что у мужчины накопился долг по алиментам перед своей несовершеннолетней дочерью, в связи с этим он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако должных выводов северянин так и не сделал, а решение суда - проигнорировал, - уточнили в ведомстве.

Далее на мужчину завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). По результатам его рассмотрения, северянин отправится на исправительные работы: 5% заработной платы будет идти в доход государства, остальное - дочери.