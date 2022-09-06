Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами по случаю профессионального праздника

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов вручил ведомственные и корпоративные награды сотрудникам предприятия.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника АО «Транснефть – Сибирь». Почетное звание «Почётный нефтяник» присвоено одному сотруднику. За профессиональное и ответственное отношение к труду Почетными грамотами и Благодарностью ПАО «Транснефть» награждены 39 человек. Всего разными видами наград отмечены 313 работников.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Тюменское управление магистральных нефтепроводов (УМН). Среди предприятий второй группы лучшим подразделением стал коллектив Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий.

Поздравляя коллег с достигнутыми трудовыми заслугами, Р.Р. Исламов отметил вклад ветеранов в развитие предприятия, которое в этом году отмечает 55 лет с момента образования. «Особые слова благодарности и признательность выражаю нашим ветеранам, которые стоят у истоков создания нефтепроводной отрасли. Благодаря вам сегодня АО «Транснефть – Сибирь» имеет мощный потенциал для дальнейшего успешного развития. Сегодня мы не только эксплуатируем созданные вами объекты, но и проводим масштабные работы по замене и модернизации производственных мощностей для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти и выполнения доведенных планов в полном объеме», – отметил руководитель АО «Транснефть – Сибирь».