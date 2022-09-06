В Новом Уренгое открылась детская поликлиника с женской консультацией

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открылся долгожданный поликлинический комплекс: детская поликлиника с женской консультацией, построенный в мкр. Восточный. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Переезд еще не завершился, но прием уже идет. Медперсонал обживается на новом месте, настраивает все процессы, - прокомментировал градоначальник.

Кстати, решить все вопросы относительно работы новой поликлиники, времени приему и графику работы специалистов можно в чат-боте НЦГБ.

В детской поликлинике будут вести приемы врачи-педиатры и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог, эндокринолог, кардиолог, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог и другие. Также предусмотрены оздоровительный центр с залом ЛФК, водолечебница и бассейн.

В женской консультации появятся кабинеты врачей-гинекологов, терапевта, стоматолога и психотерапевта, а также маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, запланировано оборудовать две малые операционные, блок физиотерапевтического лечения, дневной стационар на 16 коек и зал ЛФК. Также будущие мамы смогут посещать лекции по уходу за новорожденными.