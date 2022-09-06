Глава Нового Уренгоя обсудил с коммунальщиками подачу отопления в жилые дома

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгой Андрей Воронов провел совещания с коммунальщиками, УК и ТСЖ. В разговоре с ними градоначальник был весьма серьезен и велел оперативно реагировать на жалобы горожан об отсутствии тепла в доме.

Вот краткие итоги:

- УТГ подали тепло до жилых домов. Теперь все зависит от оперативности «управляек». Тепло в квартирах - их ответственность;

- Нехватка сантехников - не повод затягивать подачу тепла. Помочь в этом деле могут коллеги из ТСЖ, которые уже подключили весь свой жилфонд к теплу.

- Необходимо оперативно отрабатывать заявки, усилить штат аварийно-диспетчерских служб. Сами диспетчеры должны предоставлять только достоверную информацию и исключить хамство.

- Все адреса, поступившие во время прямого эфира, взяты в работу. На следующей неделе проведем повторную встречу.

- Как показывает опыт прошлых лет, люди начинают жаловаться на холод в квартирах уже в конце августа. Поэтому мы решили пустить тепло в дома раньше, чем того требуют температурные нормы. Жилфонд у нас большой, пока охвачен не весь. Работаем, все ваши комментарии берем сразу на контроль, - обратился к жителям Андрей Воронов.