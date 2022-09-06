На благотворительном полумарафоне в Салехарде собрали 360 тысяч для лечения детей

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде прошел благотворительный полумарафон «Полярный круг», в рамках которого удалось собрать 359 460 рублей. Эта сумма уже направлена в окружной фонд «Ямине», занимающийся лечением и реабилитацией детей с особенностями развития.

На старт вышло рекордное количество участников - 812 атлетов со всей страны. Ямальскую столицу посетили спортсмены из девяти муниципальных образований округа и 15 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Алтая, Тюменской, Курганской, Нижегородской, Пермской, Волгоградской, Липецкой, Ярославской областей, республик Коми, Татарстан, Башкортостан и Чувашии.

Победители и призеры в абсолютном первенстве были награждены медалями, дипломами, денежными призами и подарками от Законодательного собрания ЯНАО.

В этом году полумарафон «Полярный круг» прошел в Салехарде в третий раз. На мероприятие съехались даже именитые гости: участница Олимпийских игр 2008 в Пекине, победительница Лос-Анджелесского марафона 2008 года, неоднократная победительница Московского и Казанского марафонов Татьяна Арясова; трижды призер командного чемпионата России, участник Всемирной Универсиады 2015 года в Южной Корее, победитель Казанского марафона и полумарафона Олег Сидоров; исполнительный директор Федерации легкой атлетики ЯНАО, победитель чемпионатов России и Урала, бронзовый призер Кубка России в дисциплине «Бег по шоссе» Денис Кораблев.