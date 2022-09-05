Ко Дню города нефтяники организовали масштабный экофестиваль

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества НК «Роснефть», ко Дню города впервые провели для жителей Губкинского масштабный экологический фестиваль. Главная задача мероприятия - призвать губкинцев к бережному отношению к природе и участию в экологических акциях. Было подготовлено несколько экологических фотозон, оформленных из вторичного сырья. На экостендах горожане познакомились с информацией о времени разложения различных видов отходов. К примеру, пластиковая посуда разлагается 50 лет, полиэтиленовый пакет - 10-20 лет. Бутылка из пластика полностью исчезнет через 450 лет, а из стекла - через 1 000 000 лет.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В рамках мероприятия горожане создали артобъекты из вторичного сырья - пластиковых крышек и стали участниками лектория на тему о вреде пластика для природы. Губкинцам рассказали, что более сорока стран мира отказались от использования одноразовых пластиковых пакетов в качестве упаковки, а некоторые страны – и пластиковых бутылок.

Также в этот день нефтяники вместе с горожанами посадили аллею из 350 рябин, приуроченную к юбилею основателя Губкинского, первого генерального директора Общества - Виктора Гавриловича Агеева, которому в этом году исполнилось 85 лет.