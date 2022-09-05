В Пуровском районе обнаружен труп неизвестного мужчины

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

Полиция Пуровского района просит помочь жителей установить личность неопознанного трупа, обнаруженного 2 сентября на 698 километре трассы Сургут - Салехард. Тело лежало в 500 метрах от дороги.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые и короткие, лицо овальное.

На момент обнаружения трупа на нем было надето трико синего цвета с белыми полосами по бокам. Примерно в 150 метрах лежали другие вещи: трико синего цвета с эмблемой «Nike», толстовка красного цвета с эмблемой на груди «Nike AIR» и разноцветная футболка с коротким рукавом.

Сообщить информацию можно в ОМВД России Пуровского района по следующим номерам: 8 (349-97) 2-09-02, 8-999-360-54-66.