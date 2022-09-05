Ямальскую продукцию вновь представят на агропромышленной выставке в Екатеринбурге

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал в десятый раз примет участие в Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая пройдет с 13 по 15 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году регион представят сразу десять предприятий: рыболовецкая артель «Орион», «Салехардский комбинат», «Ныда ресурс», «Ямальские олени», изготовитель продукции из оленины торговой марки «Баловень олень», «Возрождение», «Ямалец», «Норд регион», изготовитель продукции торговой марки «Первая чайная мануфактура» и «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский».

На стенде площадью 150 квадратных метров будет представлен полный спектр выпускаемой предприятиями мясной, рыбной и молочной продукции, а также варенье и чай. Северные деликатесы можно будет не только приобрести, но и продегустировать.

- Участие ямальских производителей в таких мероприятиях позволяет не только продемонстрировать свою продукцию и найти новых партнеров, но и оценить конкурентоспособность, спрос на представляемые товары, - сказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев.

В этом году участие в агропромышленной выставке примут более ста предприятий со всего УрФО.