Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале открылся специализированный магазин с товарами местных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, один из продавцов - старейшее предприятие района «Пур-рыба». Оно планирует реализовывать в магазине более 150 видов продукции собственного производства: вяленую и копченую рыбу, полуфабрикаты, консервы.

Кроме того, свою продукцию пуровчанам предложит и предприниматель из поселка Уренгой Ирина Лескова, ставшая обладательницей национальной премии «Бизнес успех». Она будет реализовывать хлебобулочные изделия и выпечку.

Также в «Пурмаркете» можно будет приобрести ягоды и кондитерские изделия, в перспективе - молоко и сыр. А еще в магазине предусмотрено семейное мини-кафе.

- Сегодня очень важно создавать для предпринимателей благоприятные условия ведения бизнеса. Находимся с нашими бизнесменами в постоянном диалоге, оказываем различные меры поддержки, реагируем на предложения. Открытие фирменного магазина пуровских товаропроизводителей - очередное тому подтверждение, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

Территория нового магазина благоустроена: выполнено озеленение, установлено освещение, оборудована удобная парковка, есть площадка с качелями и лавочками для отдыха на свежем воздухе.