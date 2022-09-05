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Происшествия5 сентября 2022 9:25

В Ямальском районе осудят тундровичку, которая зарезала родственника, заступаясь за мужа

Женщине грозит серьезный срок
Марина Прохорова
В Ямальском районе осудят тундровичку, которая зарезала родственника, заступаясь за мужа

В Ямальском районе осудят тундровичку, которая зарезала родственника, заступаясь за мужа

Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе осудят 29-летнюю жительницу Ярсалинской тундры, убившей родственника. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, таким образом женщина решила заступиться за своего мужа.

- Установлено, что в ночь на 30 апреля погибший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, являющаяся супругой хозяина, решила, что ее мужу угрожает опасность и, вооружилась ножом, нанесла 28-летнему мужчине удар в область шеи. Он скончался месте от массивной кровопотери, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств вины женщины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.