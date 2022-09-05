Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 сентября 2022 года: заразился 161 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 161 человека. С начала периода количество заболевших достигло 140 770.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлена 41 690 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 830. Всего в стране зарегистрировано 19 771 113 случаев. Излечились от коронавируса 30 703 человека, скончались - 76.