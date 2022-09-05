В Салехарде горел жилой двухэтажный дом по улице Овражная

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ранним утром в Салехарде загорелся двухэтажный жилой дом по ул. Овражная. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило 5 сентября в 8:30, на место выехали 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

- На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Все жильцы самостоятельно покинули дом, так что никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

Справиться огнем спасателям удалось менее чем за час - в 09:19. Пламя повредило свайное поле дома на площади 8 квадратных метров, ванную комната на площади 5 квадратных метров, коридор и лестницу общей площадью 7 квадратных метров.

- Причина пожара и ущерб устанавливаются, - добавили в МЧС.