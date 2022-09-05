Новоуренгоец, решивший воспользоваться интим услугами, остался без денег и удовольствия Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1970 года рождения, ставший жертвой мошенницы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел воспользоваться интим услугами, но вместо этого лишился денег.

- Потерпевший нашел на одном из сайтов объявление об оказании интимных услуг. Во время телефонного разговора ему предложили перевести оплату на банковскую карту, что мужчина и сделал. Далее злоумышленница, стремясь заработать как можно больше, сообщила, что платеж не прошел и необходимо повторить перевод. Не заподозрив обмана, новоуренгоец выполнил требование аферистки, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина перечислил 14 тысяч рублей, а мошенница, получив деньги перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.