В Тарко-Сале прохожий спас подростка, отключившегося на детской площадке из-за алкоголя Фото: Ольга Крыльцова

Известный ямальский активист Сергей Шевцов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» историю спасения подростка из Тарко-Сале, отключившегося на детской площадке после изрядной дозы спиртного. Помог парню местный житель Артем, случайно оказавшийся поблизости.

«Шел с работы, неожиданно ко мне подбежали 13-летние парни и попросили о помощи. Оказывается, на детской площадке по ул. Колесниковой лежал 12-летний подросток, он был без сознания и с признаками сильного алкогольного отравления. Я вызвал «скорую», которая забрала его в больницу», - гласит запись.

Также, по словам Артема, рядом с лежащим подростком прошло много людей, но никто не обратил на него внимания и не попытался выяснить, нужна ли ему помощь. А еще мужчина надеется, что произошедшим инцидентом заинтересуются в профильных ведомствах, и родители парня понесут наказание за то, что не следят за своим ребенком.

В медучреждении подростку провели дезинтоксикационную терапию для выведения из организма продуктов распада алкоголя. Сейчас юный горожанин находится в детском отделении больницы.

Кстати, сам Сергей Шевцов считает, что неравнодушного таркосалинца стоит обязательно наградить. С просьбой об этом он обратился к администрации Пуровского района и его главе Антону Колодину.