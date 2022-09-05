Фото: Правительство ЯНАО

Сразу восемь детей-сирот из Аксарки получили ключи от новых квартир, все они - с чистовой отделкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ребята будут проживать в капитальном многоквартирном доме, расположенном в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, поликлиника, магазины и центр национальных культур, а во дворе - детская площадка.

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - это категория граждан, которая требует особого внимания и защиты со стороны государства, в первую очередь, в части обеспечения жильем. При отсутствии жилого помещения в собственности у ребенка, ему предоставляется полноценная благоустроенная квартира. Площадь жилья для детей-сирот установлена по норме и составляет 33 квадратных метра на человека, - рассказала заместитель начальника отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Майя Куранова.

С 2017 по 2022 годы на Ямале обеспечили жильем больше тысячи детей-сирот. Планируется, что до конца декабря квартиры получат еще как минимум 60 человек.