При пожаре в многоэтажке Надыма пострадала пожилая женщина и погибла кошка

Фото: Надымский гарнизон пожарной охраны

Минувшей ночью в Надыме загорелась квартира, расположенная в доме №39 по ул. Зверева.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:57. На место происшествия выехали 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, то узнали от жильцов, что внутри находится пожилая женщина и ее домашний питомец. Не раздумывая, пожарные ринулись на подмогу надымчанке и успели как раз вовремя. Женщина надышалась угарным, в связи с чем ее отправили в больницу. А вот коту северянки повезло куда меньше, спасти его не удалось.

Полностью справиться с огнем пожарные смогли 03:41. Пламя повредило мебель и личное имущество женщины на площади 20 квадратных метров, также закопчена квартира по всей площади - 70 квадратных метров.