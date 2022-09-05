Администрация Находки два года обещает предоставить женщине новое жилье, как велел суд Фото: Ольга Крыльцова

Администрация села Находка, расположенного в Надымском районе, вот уже два года обещает предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру, как велел суд. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

- Установлено, что еще в 2020 году суд обязал сельскую администрацию предоставить гражданке вне очереди благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма. Судебный акт вступил в законную силу в феврале 2020 года, однако квартира женщине так и не выделена, - прокомментировали в ведомстве.

Зная, что за подобное нарушение положена денежная компенсация, прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен. Таким образом, помимо квартиры администрация оказалась должна женщине еще и 50 тысяч рублей.

- Вынесенное решение обращено к немедленному исполнению, - добавили в надзорном органе.