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Происшествия5 сентября 2022 3:53

В Губкинском иномарка съехала с дороги и опрокинулась: пострадал пассажир

Водитель не справился с управлением
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 4 сентября на ул. Магистральная в Губкинском.

- Около 16:30 водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир транспортного средства получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На снимке, предоставленном ГИБДД, видно, что иномарки сильно пострадала и вряд ли подлежит восстановлению.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 22 аварии, а с начала года - 3 145, в которых 18 человек погибли и 199 получили травмы, в том числе 25 детей.