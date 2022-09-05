Летняя сцена и скейт-площадка: в Антипаюте преображается площадь возле Дома культуры

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В селе Антипаюта продолжается масштабное преображение площади возле Дома культуры. Как рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков, там появятся скейтпарк, летняя сцена, мемориал участникам Великой Отечественной войны и скульптура с подсветкой «Я люблю Антипаюту». Также на площади разместятся вазоны, фонари, информационный стенд, флагштоки, фотозона и световая фигура «Семья медведей», рядом обустроят парковку.

- Отмечу, что этот масштабный проект стал победителем голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители сами решили, какое место надо преобразить, - отметил он.

По плану работы должны завершиться до 1 октября. Сейчас ведется укладка железобетонных плит, параллельно выкладывается брусчатка и устанавливаются бордюры, заложены коммуникации электроснабжения для освещения площади.

- Уверен, что новая зона для отдыха и прогулок станет местом притяжения всех антипаютинцев, - добавил Василий Паршаков.