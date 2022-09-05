В Салехарде изменилось движение транспорта на улицах Арктическая и Титова

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский предупредил горожан о транспортных изменениях на ул. Арктическая и ул. Титова. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, часть ул. Арктическая вновь открыта для движения. На днях рабочие завершили ремонт участка от ул. Чубынина до дома №20. Сейчас специалисты продолжают устройство ливневой канализации и восстановление дороги до ул. Матросова. Работы завершатся совсем скоро.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

С началом 1 сентября ул. Титова вновь стала односторонней. Это связано с тем, что ученики школы №3 вернулись за парты. Данное решение обусловлено безопасностью детей и необходимо для разгрузки автомобильного потока.