В Новом Уренгое осудят жителя Пуровского района, который купил сверток с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое направлено в суд уголовное дело против 23-летнего, ранее не судимого жителя Пуровского района, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Подозреваемого задержали 17 марта 2022 года, когда полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время досмотра у парня обнаружили сверток с прессованным веществом.

Позже экспертиза доказала, что изъятое вещество – наркотик растительного происхождения массой около 10 граммов. По словам злоумышленника, наркотики он купил для себя.