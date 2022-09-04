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Происшествия4 сентября 2022 6:29

В Новом Уренгое осудят жителя Пуровского района, который купил сверток с наркотиками

Дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Новом Уренгое осудят жителя Пуровского района, который купил сверток с наркотиками

В Новом Уренгое осудят жителя Пуровского района, который купил сверток с наркотиками

Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое направлено в суд уголовное дело против 23-летнего, ранее не судимого жителя Пуровского района, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Подозреваемого задержали 17 марта 2022 года, когда полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время досмотра у парня обнаружили сверток с прессованным веществом.

Позже экспертиза доказала, что изъятое вещество – наркотик растительного происхождения массой около 10 граммов. По словам злоумышленника, наркотики он купил для себя.