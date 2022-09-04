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Происшествия4 сентября 2022 4:30

Погода на Ямале 4 сентября 2022: осень окончательно вступила в свои права

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 4 сентября 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Погода на Ямале 4 сентября 2022: осень окончательно вступила в свои права

Погода на Ямале 4 сентября 2022: осень окончательно вступила в свои права

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 4 сентября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой, умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. По западу северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 C, днем +8…+13 C.

Подробный прогноз погоды на 4 сентября на Ямале смотрите в инфографике МЧС.

Погода на Ямале 4 сентября 2022 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Погода на Ямале 4 сентября 2022 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО