Погода на Ямале 4 сентября 2022: осень окончательно вступила в свои права Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 4 сентября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой, умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. По западу северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 C, днем +8…+13 C.

Подробный прогноз погоды на 4 сентября на Ямале смотрите в инфографике МЧС.