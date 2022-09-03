От удара практически отрезало руку. В Новом Уренгое мужчина попал под тепловоз

В Новом Уренгое мужчина попал под тепловоз. Фото: департамент здравоохранения ЯНАО.

В новоуренгойском микрорайоне Коротчаево медики спасли мужчину, попавшего под тепловоз. Горожанин отвлекся на телефонный звонок и не заметил приближающийся состав.

— От полученного удара мужчине практически ампутировало руку. Очевидцы вызвали скорую, которая уже через шесть минут была на месте, — сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Бригада оказала пострадавшему первую помощь. Из-за сложности раны и сильного кровотечения мужчину решили доставить в ближайшую поликлинику — «Больницу РЖД-Медицина».

— После того, как состояние пациента стабилизировалось, бригада скорой медпомощи, в составе врача Юлии Тарминой, фельдшера Ирины Николашиной и водителя Василия Лаврива, транспортировала пациента в новоуренгойскую больницу для дальнейшего лечения, — добавили в департаменте.

Недавно, напомним, нейрохирурги Новоуренгойской ЦГБ вернули пациенту возможность ходить после перенесенного инсульта. А до этого бригада скорой в Салехарде спасла пожилого мужчину, которому стало плохо в парке. Его сердце остановилось на десять минут.