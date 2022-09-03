В этом учебном году в школах Ямала будут преподавать 85 молодых педагогов из других регионов. Фото: «КП».

С начала текущего учебного года на Ямал привлечено 85 квалифицированных и молодых педагогов. Такие показатели озвучила директор окружного департамента образования Марина Кравец.

По словам Кравец, в ямальские школы приезжают выпускники педагогических вузов со всей страны.

— Дополнительный стимул — меры поддержки талантливых преподавателей. В регионе успешно реализуется программа «Новый учитель Ямала». С 2020 года специалистам бюджетной сферы, приехавшим на Ямал, северные надбавки выплачиваются с первого дня работы в регионе, — сообщила администрация Шурышкарского района в своем telegram-канале.

Напомним, Ямал активно готовился к новому учебному году. В школах Надымского района, например, установили интерактивные панели и стены, открыли корпоративные классы.

В Губкинском тем временем приступили к проектированию новой школы и детского сада. Они смогут вместить в себя 400 и 240 детей соответственно. Ввести в эксплуатацию объекты обещают до 2025 года.