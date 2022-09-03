Жительницу Ноябрьска возмутила свора собак в поселке СМП-329. Фото: Людмила Захаренкова.

Жительница Ноябрьска в социальных сетях обратилась к администрации города. Женщину напугала большая стая собак, живущая в поселке СМП-329.

— Уважаемая администрация города, как вы считаете, можно нормально гулять с детьми, когда по улицам бегает вот такая свора собак? Мы живем в СМП-329, да, это поселок. Но это не значит, что нам сюда можно свозить всех чипированных собак, — написала в социальных сетях Людмила Захаренкова.

В комментариях мнение пользователей разделилось. Одни настаивают, что собаки в этом поселке безобидные, другие — что стаи всегда опасны.

«Нормальные в СМП собаки. Людям нужно вести себя по-человечески: любить и дарить тепло, а не сеять смуту. Я каждое утро бегаю со своей собакой там, все нормально — ни одна из них на нас не напала, не облаяла. Адекватные животные», — написала пользовательница.

«Около школы №7 на днях мне перегородили дорогу несколько крупных собак с бирками. Не напали, но было до жути страшно», — поделилась жительница другого района Ноябрьска.

Ситуацию прокомментировала администрация Ноябрьска. В мэрии отметили, что отлов собак работает по заявкам граждан.

— Обратите внимание, после отлова, вакцинации, стерилизации и установки чипа бесхозных, неагрессивных собак выпускают в среду естественного обитания. Такой порядок установлен федеральным законом, — рассказали в администрации.