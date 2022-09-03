На Ямале из-за плохой погоды закрыли паромную переправу. Фото: «КП».

Сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий власти Ямала приняли решение временно закрыть паромную переправу Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Предупреждение о возможном закрытии переправы департамент опубликовал еще накануне.

— 3 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 21 м/с. Напоминаем, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна только при порывах ветра не более 16 м/с, — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно сервису «Яндекс.Погода» сейчас порывы ветра в городах Салехард и Лабытнанги достигают 11 м/с. Температура — +8 °C, идет небольшой дождь.

В последние дни августа администрация не раз предупреждала о возможном закрытии переправы, но последний раз ее работу из-за сильного тумана и низкой видимости прекращали только 22 августа.