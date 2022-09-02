Фото: Правительство ЯНАО

Ямал и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соответствующий документ уже подписали заместитель губернатора региона Аркадий Бессонов и директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Главная цель документа - усилить взаимодействия при защите населения от чрезвычайных ситуаций и природных пожаров. Таким образом, представители ведомств будут обмениваться информацией о лучших практиках по ликвидации природных катастроф, оказывать методическую помощь и трудиться над разработкой совместных законотворческих инициатив.

- Сегодня мы официально подкрепляем наше сотрудничество. Это расширит практический опыт, связанный с ликвидацией различного рода аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Будем делиться им в рамках совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, - сказал Аркадий Бессонов.

Спасатели Ямала и Тюменской области успешно взаимодействуют в течение последних двух лет. В 2021 году на тушение пожаров в Тюменской области выезжали 50 бойцов Ямалспаса, а в мае этого года - 35. В обоих случаях поставленные задачи были успешно выполнены.