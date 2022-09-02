В Новом Уренгое осудили пару из Татарстана: у них нашли 125 свертков с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении двух жителей Татарстана (ранее судимый мужчина 1993 года рождения и ранее не судимая женщина 1989 года рождения), обвиняемых в попытке сбыть партию наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников задержали 1 апреля 2021 года. При осмотре их мобильных телефонов полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых находились 5 свертков с порошкообразным веществом. А в квартире, где они проживали, правоохранители нашли более 120 расфасованных свертков все с тем же веществом, а также приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

- Согласно заключению эксперта, изъятые вещества оказались наркотиком синтетического происхождения массой 246,74 грамма, - добавили в ведомстве.

Далее на злоумышленников завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». А в августе 2022 года городской суд признал их виновным, приговорив к 9 и 8 годам в колониях строгого режима.