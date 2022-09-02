Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 сентября 2022 года: заразились 157 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 157 человек. С начала периода количество заболевших достигло 140 286.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 50 952 человека с COVID-19, госпитализировано - 3 726. Всего в стране зарегистрировано 19 629 682 случая. Излечились от коронавируса 37 012 человек, скончался - 91.