Зоозащитники Ноябрьска просят помочь доставить больных дербника и сову на лечение в Югру

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь», г. Ноябрьск

Волонтеры ноябрьского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» обращаются к неравнодушным жителям с просьбой помочь отправить на лечение в Югру больных хищных птиц. По словам зоозащитников, состояние одного из пернатых - совы - тяжелое, поэтому любое промедление может стоить ей жизни.

«Срочно требуется помощь в доставке травмированных птиц - совы и дербника в Сургут. Конечная точка - Ханты-Мансийск, где их примут на реабилитацию орнитологи. Рассматриваем все варианты. Если кто-то едет в Тюмень, то птиц могут забрать у вас на трассе. Птицы безопасны - будут в переноске. Большая просьба помочь, так как у совы счет идёт на часы», - говорится в сообщении.

Желающие помочь могут обратиться по номеру: 8(922)454-95-88.

Также волонтеры напомнили печальную историю о птенце дербника, который так и не успел получить помощь орнитологов. Птица погибла, поскольку ее перевозка в Югру затянулась.