Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В новоуренгойской поликлинике №2 возобновил работу врач-травматолог. Прием был приостановлен на время эпидемии COVID-19 (в кабинете была организована красная зона). Информация об этом появилась на официальной странице городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас Артем Ипполитов ведет первичный и вторичный приемы в кабинете №6 ежедневно с 08:00 до 13:00.

Запись к врачу доступна на портале «Ямалмед» или по телефонам колл-центра: 939-600, 939-601, 939-602, 939-603.

Ранее «Комсомольская правда-Ямал» писала о том, что в Новоуренгойскую больницу поступил бронхоскоп последней модели. Он закуплен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».