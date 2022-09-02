Новоуренгоец, затеявший нечестный бизнес по продаже икры и квартир, обманул людей на 45 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местного жителя, обвиняемого в крупных мошенничествах. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, мужчина проворачивал свои схемы с декабря 2019 года по март 2021 года, за это время он обманул одиннадцать человек.

- Злоумышленник сообщил потерпевшем, будто бы он знает человека, у которого имеется крупная партия рыбы различных сортов и икры, которую он продает по цене ниже рыночной. Затем аферист предложил людям совместно приобрести партию для дальнейшей перепродажи по более высокой цене, а полученную прибыль поделить поровну. Кроме того, он уверял потерпевших, что может помочь им купить квартиры и гаражи по стоимости ниже рыночной, поскольку они находятся в залоге у банка. А далее недвижимость можно продать по более высокой цене, - рассказали в ведомстве.

Поверив в услышанное, доверчивые граждане перечисляли преступнику от 800 тысяч рублей до 7,2 миллиона рублей. В общей сложности преступник заполучил более 45 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

Гражданские иски о взыскании имущественного ущерба, заявленные потерпевшими, полностью удовлетворены.