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Общество2 сентября 2022 5:41

Мэрия Лабытнанги отказалась расселять жильцов аварийной деревяшки на ул. Карьерная по решению суда

Власти подали апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения
Источник:kp.ru
Мэрия Лабытнанги отказалась расселять жильцов аварийной деревяшки на ул. Карьерная по решению суда

Мэрия Лабытнанги отказалась расселять жильцов аварийной деревяшки на ул. Карьерная по решению суда

Фото: Ольга Крыльцова

Власти Лабытнанги не согласились с решением суда о расселении дома №29 по ул. Карьерная до 1 декабря 2022 года. Напоминаем, что соответствующее заседание прошло минувшей весной по требованию прокуратуры. Согласно информации, представленной ведомством в суде, здание имеет износ 100%.

- Несущие конструкции фундамента, перекрытий и стен дома имеют повреждения и деформированы, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. При этом органами местного самоуправления срок отселения данного дома определен на конец декабря 2025 года, - сообщили в надзорном органе.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону прокурора, обязав мэрию предоставить людям новое жилье не позже декабря, однако власти решили подать апелляционную жалобу. Но это ни к чему ни привело: решение суда осталось без изменений.

Таким образом, администрация обязана предоставить людям новое и комфортное жилье уже через три месяца.