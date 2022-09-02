В Новом Уренгое укушенная бездомной собакой девочка получит денежную компенсацию от властей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла ребенку, пострадавшему от укуса собаки, получить моральную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с просьбой об этом к ним обратилась мать девочки.

- Установлено, что собака укусила ребенка в мае 2022 года, причинив ему телесные повреждения и нравственные страдания. Произошло это из-за ненадлежащего исполнения администрацией обязанностей по отлову безнадзорных животных, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя взыскать с властей в пользу ребенка моральную компенсацию. Суд, выслушав истца и ответчика, полностью встал на сторону гособвинителя, обязав мэрию выплатить девочке 30 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще один такой же инцидент произошел в Ноябрьске. Там собака набросилась на ребенка во дворе дома.