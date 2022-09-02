Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж принял обучающихся на рабочие профессии нефтепроводной отрасли

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (ТНПК) принял на обучение 75 человек по рабочим профессиям в области нефтепроводного транспорта.

ТНПК, учредителем которого является АО «Транснефть – Сибирь», готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли – оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Торжественная церемония, посвященная началу учебного года, состоялась 1 сентября 2022 года на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК. Приветствуя преподавателей и обучающихся колледжа, директор Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа С.Н. Казаков отметил, что высокопрофессиональные рабочие кадры – это и гордость, и перспектива развития системы «Транснефть». «Высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, современное материально-техническое оснащение учебной базы, длительный период производственной практики – в результате этих слагаемых стены колледжа покидают дипломированные высококвалифицированные рабочие, востребованные не только в нефтепроводной сфере, но и других отраслях экономики. И сегодня, в День знаний, мы рады приветствовать будущих нефтепроводчиков».

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Осваивать рабочие профессии по целевому набору в г. Тюмени будут будущие работники по направлению организаций системы «Транснефть», в том числе АО «Транснефть – Сибирь», АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Верхняя Волга», ООО «Транснефть – Порт Козьмино», ООО «Транснефть – Восток», ООО «Транснефть – Дальний Восток», ООО «Транснефть – Балтика», ООО «Транснефть – Порт Приморск», АО «Транснефть – Урал». Обучение по направлению от организаций системы «Транснефть» пройдут 72 человека, в том числе 31 – от АО «Транснефть – Сибирь». Еще 3 человека поступили в рамках государственного набора.

Образовательный процесс в колледже осуществляют мастера производственного обучения и преподаватели, имеющие высокие профессиональные педагогические навыки, а также производственный опыт. Освоение специальностей в ТНПК продлится до июля 2023 года. По окончании колледжа выпускники получат дипломы установленного образца о среднем профессиональном образовании.

Обучение по нефтепроводным профессиям в колледже ведется с 2005 года. За 17 лет ТНПК выпустил 2,6 тысяч рабочих, из них для организаций системы ПАО «Транснефть» было подготовлено свыше 1,6 тыс. человек.