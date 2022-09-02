Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки в Ноябрьске произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Первая авария случилась около 09:04 утра на ул. Советская, когда водитель мотоцикла «Honda» решил проехать пешеходный переход на запрещающий (желтый) сигнал светофора. В результате этого он столкнулся с автомобилем «Toyota», движущемся во встречном направлении. Водителя и пассажира мотоцикла доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария произошла около 17:05 вечера на ул. Северная. Водитель автомобиля «Toyota», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл «KTM», ехавший во встречном направлении. В итоге водителя мотоцикла госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года - 3 097, в которых 18 человек погибли и 185 получили травмы, в том числе 25 детей.