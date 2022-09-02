Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

До конца года в каждой школе Ямала откроются отделения нового движения детей и молодежи. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

- Вступить в него смогут ребята даже из самых дальних поселках Ямала. Дальше филиалы появятся в колледжах, учреждениях культуры и спорта, - отметил глава округа.

Возглавит региональное отделение 19-летий Максим Древинский. По мнению Дмитрия Артюхова, он как нельзя лучше подходит на эту должность.

- Молодой, активный и полон классных идей. Уверен, у него получится говорить с ребятами на одном языке. Желаю Максиму успехов, а всех детей призываю присоединяться к движению! Пускай новый путь ведет к большим победам! - сказал губернатор.