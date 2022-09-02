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Происшествия2 сентября 2022 3:13

В Новом Уренгое иномарка сбила 10-летнего мальчика

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось 1 сентября на ул. Надымская.

- Около 17:05 вечера водитель автомобиля «Toyota», двигаясь в жилой зоне, сбил несовершеннолетнего ребенка. В результате случившегося пострадавшего доставили в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Известно, что мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля, а водитель не успел вовремя затормозить.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года - 3 097, в которых 18 человек погибли и 185 получили травмы, в том числе 25 детей.