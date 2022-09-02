Сразу в трех школах Пуровского района открылись новые центра «Точка роста»

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Сразу в трех образовательных учреждениях Пуровского района открылись новые центра «Точка роста»: школах №1 и №3 города Тарко-Сале, а также Пуровска и Сывдармы. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

По его словам, ребята с большим воодушевлением рассказывают об оборудовании, которым оснащены классы, и его возможностях.

Всего в Пуровском районе за школьные парты сели 6 762 ученика, из которых 651 - первоклассники.

- Поздравляю всех мальчишек и девчонок с началом учебного года. Первоклассникам желаю быстрее влиться в школьную атмосферу, настроиться на позитив и в отличном настроении начать покорять учебный олимп, - обратился к ученикам Антон Колодин.