Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость2 сентября 2022 2:37

В Коротчаево завершился капитальный ремонт железнодорожного вокзала

Он был построен в 2003 году
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Коротчаево завершился капитальный ремонт железнодорожного вокзала, построенного в 2003 году. Кстати, ускорить темпы работ на объекте поручил губернатор Дмитрий Артюхов во время прошлогодней поездки по региону.

В здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак.

Рабочими выполнен монтаж крыльца террасы и пандуса. Проведены работы по наружной отделке фасада, утеплению стен и заливке полов. В процессе реконструкции использовались материалы только отечественного производства, - рассказал заместитель директора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

Привели в порядок и привокзальную территорию: обновлены пешеходные дорожки и бордюры.

Общая площадь здания вокзала - 800 квадратных метров, пропускная способность -– порядка 300 человек в сутки. Пассажиропоток составляет свыше 100 тысяч человек в год.