Фото: Правительство ЯНАО

В Коротчаево завершился капитальный ремонт железнодорожного вокзала, построенного в 2003 году. Кстати, ускорить темпы работ на объекте поручил губернатор Дмитрий Артюхов во время прошлогодней поездки по региону.

В здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак.

Рабочими выполнен монтаж крыльца террасы и пандуса. Проведены работы по наружной отделке фасада, утеплению стен и заливке полов. В процессе реконструкции использовались материалы только отечественного производства, - рассказал заместитель директора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

Привели в порядок и привокзальную территорию: обновлены пешеходные дорожки и бордюры.

Общая площадь здания вокзала - 800 квадратных метров, пропускная способность -– порядка 300 человек в сутки. Пассажиропоток составляет свыше 100 тысяч человек в год.